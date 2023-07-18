Эксперт: автозапчасти подорожали в июле на 5% сразу после падения рубля

В июле 2023 года стоимость автомобильных запчастей увеличилась на 5% на фоне снижения обменного курса рубля относительно американского доллара и евро. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«В июне курс доллара устойчиво рос, особенно заметно в конце месяца. Поэтому в июле отреагировали цены на автозапчасти. Рост в июле по сравнению с июнем 2023 составил в среднем 5%», — сказала Овчинникова.

По ее словам, стоимость некоторых деталей не изменилась, но по ряду массовых моделей рост оказался высоким. К примеру, воздушные фильтры и тормозные колодки для Hyundai Solaris подорожали на 20%, а тормозные диски и колодки для Kia Rio — на 9%.

В компании ожидают снижения цен на запчасти, если инфляционный курс российской валюты снизится, добавила собеседница.