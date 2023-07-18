Инсайдер рассказал о запасе хода, а Маск намекнул на цену Tesla Cybertruck

Несколько дней назад на гигафабрике в Техасе Tesla выпустила первый серийный Cybertruck. Инсайдер рассказал о запасе хода пикапа (увы, он оказался меньше обещанного почти в два раза), а Илон Маск намекнул на стоимость автомобиля.

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Пользователь с ником Bearded Tesla, кулуарно пообщавшись с тремя людьми, знакомыми с проектом Cybertruck, сообщил, что пикап дебютирует в версии с запасом хода 563 км. Во время дебюта прототипа пикапа заявлялось о 998 км. Это практически наименьший показатель в сегменте: автономность Chevrolet Silverado EV составляет 724 км, столько же - у двухмоторного Rivian R1T, у GMC Hummer EV 3X - 613 км. Таким образом, если инсайдер прав, то пикапу Tesla уступит лишь Ford F-150 Lightning с максимальной дальностью пробега 515 км (с пакетом Extended Range).

И вот тут начинается действительно интересное. Накануне Ford снизил цену на 10 000 долларов на F-150 Lightning. После этого Илон Маск заявил, что "Ford Lightning - хорошая машина, но всё же немного дороговата, учитывая процентные ставки по кредитам в наши дни". В этом комментарии многие увидели намёк на примерную цену на Tesla Cybertruck. После корректировки прайсов модель Ford стоит от 49 995 долларов (без учёта стоимости доставки - около 2000 долларов, и государственной субсидии 7500 долларов).

Теперь самое время вспомнить, какие цены были озвучены на презентации прототипа Tesla Cybertruck в ноябре 2019 года. Базовый вариант с одним мотором на задней оси и запасом хода 402 км оценивали в 39 900 долларов, на 10 тысяч дороже оценили полноприводную модификацию с автономностью 484 км.