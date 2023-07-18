Экс-глава Ferrari стал инвестором Aston Martin
Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло стал инвестором автомобильной компании Aston Martin. Бизнесмен вложил в британского автопроизводителя не менее 4 миллионов долларов, сообщает Business F1, поскольку верит в успешное будущее бренда, принадлежащего канадскому бизнесмену Лоуренсу Строллу. С ним итальянца связывают давние отношения.
Как сообщает издание, ди Монтедземоло и Стролл-старший начали совместную работу ещё во времена, когда одним из спонсором Ferrari был модный бренд Tommy Hilfiger, который сейчас является партнёром Mercedes-AMG. Ранее же за финансовые проекты этой компании отвечал канадский бизнесмен, что и позволило ему завести не только рабочие, но и дружеские отношения с Лукой.
Капитализация Aston Martin превышает на сегодняшний день миллиард долларов, однако компания является финансово убыточной и ищет инвесторов. Часть акций продана китайскому холдингу Geely, а часть продаётся частным инвестором, среди которых оказался и экс-руководитель Скудерии в Формуле 1.