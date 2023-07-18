Suzuki готовится к выпуску первого электрического кроссовера eVX
В самом начале 2023-го года японская автомобильная компания Suzuki продемонстрировала концепт eVX на выставке Auto Expo 2023 в Индии. Таким образом, как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель анонсировал свой 1-й серийный электромобиль.
В настоящее время специалисты японского бренда работают над превращением названного концепта в серийную машину. И вот теперь в Сети можно обнаружить первые шпионские фотографии, которые показывают замаскированный прототип.
Он проходит серию тестов в жарких условиях южной Европы. Автомобиль был скрыт плотным камуфляжем. Скорее всего первый электромобиль от Suzuki не появится раньше 2025-го года.