Suzuki готовится к выпуску первого электрического кроссовера eVX

В самом начале 2023-го года японская автомобильная компания Suzuki продемонстрировала концепт eVX на выставке Auto Expo 2023 в Индии. Таким образом, как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель анонсировал свой 1-й серийный электромобиль.

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В настоящее время специалисты японского бренда работают над превращением названного концепта в серийную машину. И вот теперь в Сети можно обнаружить первые шпионские фотографии, которые показывают замаскированный прототип.