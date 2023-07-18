Эксперты назвали самые проблемные машины на вторичном рынке

Британские эксперты назвали самые проблемные подержанные машины. Они провели опрос 25 000 автовладельцев, в котором попросили рассказать о недостатках, с которыми они сталкиваются в процессе эксплуатации. В результате британцы составили рейтинг автомобилей, которые чаще других подвержены поломкам. Проблемные машины эксперты разнесли в отдельные категории в зависимости от стоимости типа кузова. Причем все эти автомобили доступны на вторичном рынке России.

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В списке самых ненадежных компактных моделей первое место занял Citroen C3 2010-2016 годов выпуска. Половина владельцев модели сталкиваются с поломками кондиционера, тормозной и выхлопной систем, а также с неполадками в двигателе и плохой работой навигационной системы. В рейтинге хэтчбеков чаще всего водители жалуются на Opel Astra c бензиновым двигателем. У модели проявляются проблемы с тормозной системой, кондиционером и мотором.

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Среди седанов лидером антирейтинга стал Mercedes C-Class 2014-2021 годов выпуска. Основная претензия владельцев -- проблемы с аккумулятором. В списке ненадежных роскошных седанов лидирует актуальное поколение Jaguar XF. Около 40 процентов респондентов рассказали, что на восстановление даже незначительных дефектов сотрудникам сервисных центров требуется больше недели.

Среди компактных кроссоверов автовладельцы недовольны Peugeot 2008. Основные проблемы машины связаны с аккумулятором, двигателем и подвеской. Range Rover Evoque назвали самым проблемным семейным кроссовером. Многие водители пожаловались на неполадки с кондиционером, аккумулятором, а также коробкой передач и электрикой.

В списке ненадежных больших вседорожников пальму первенства удерживает Land Rover Discovery, владельцы которого рассказали о частых проблемах с электроникой, двигателем и мультимедийной системой.

В списке электрокаров и гибридов самым проблемным автомобилем назвали Lexus RX (2009-2016) занял первое место в антирейтинге самых проблемных электрокаров и гибридов. В категории минивэны первое место в антирейтинге надежности занял Ford Galaxy с дизельным мотором, который выпускали с 2006 по 2015 год.