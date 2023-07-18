Появились официальные изображения Buick Regal 2024

Официальные изображения обновленного Regal опубликованы в китайском журнале Auto Home в преддверии предположительно неминуемого местного дебюта. Обладая обновленным логотипом с тремя щитами, представленным чуть более года назад, Regal 2024 года получил поразительную вторую подтяжку лица с массивной трапециевидной передней решеткой. Решетка, похожая на сома, окружена металлическими элементами отделки в форме бумеранга, чтобы создать визуальную связь с дневными ходовыми огнями обновленных фар.

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В то время как Buick попрощался с седанами в США, Regal продается вместе с модным LaCrosse в Китае, где большой седан недавно перешел на модель следующего поколения. На другом конце модельного ряда Excelle представляет собой дешевый небольшой седан, основанный на том, что должно было стать Opel Corsa F, разработанным GM, до того, как Stellantis решил использовать основу CMP от Peugeot 208.

Китайская линейка Buick довольно интересна и эклектична, ведь помимо седанов и кроссоверов есть даже роскошный минивэн. Он называется GL8 и год назад получил шикарный вариант Century, чтобы лучше конкурировать с Lexus LM. Этот обновленный седан среднего размера поступит в продажу в ближайшие месяцы и, вероятно, останется в продаже как минимум пару лет.

В Европе Opel уже объявил о планах когда-нибудь вернуть Insignia, но уже как чисто электрический автомобиль. Возможно, это уже не седан/лифтбэк, так как ходят слухи, что люди из Рюссельсхайма хотят придать ему крутой силуэт внедорожника, похожий на Citroën C5 X и Peugeot 408. Ожидается, что он будет работать на платформе Stellantis STLA Medium и поступит в продажу примерно в середине десятилетия.