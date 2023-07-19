Автомобиль от Chery и Huawei получит автономные технологии
Фотошпионы смогли получить несколько новых снимков готовящегося к выходу электрического седана AITO EH3. Как сообщает издание SPEEDME.RU, электрокар от Chery и Huawei проходит испытания.
На крыше закамуфлированного электромобиля можно увидеть LiDAR, что говорит о беспилотных возможностях. Кроме того, можно рассмотреть конструктивные особенности, а также довольно крупный «парящий» экран внутри.
AITO EH3 будет построен на платформе E0X от Chery и иметь запас хода на одном заряде до 700 километров. Электрический седан должен появиться в продаже в будущем году. Стартовая цена будет составлять примерно 200 тысяч юаней (более 27,5 тысяч долларов США).