Автомобиль от Chery и Huawei получит автономные технологии

Фотошпионы смогли получить несколько новых снимков готовящегося к выходу электрического седана AITO EH3. Как сообщает издание SPEEDME.RU, электрокар от Chery и Huawei проходит испытания.

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На крыше закамуфлированного электромобиля можно увидеть LiDAR, что говорит о беспилотных возможностях. Кроме того, можно рассмотреть конструктивные особенности, а также довольно крупный «парящий» экран внутри.