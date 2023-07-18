Очередь на Крымский мост со стороны Тамани выросла до 700 машин

К обеду после возобновления движения на Крымском мосту в очереди на въезд со стороны Тамани находится 700 транспортных средств, время ожидания в пробке составляет около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» по состоянию на 12 часов дня.

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В очереди со стороны Керчи находятся 400 транспортных средств, автомобилистам предстоит простоять в пробке более часа.

По состоянию на 10 часов утра в очереди со стороны Тамани находились 150 машин, а со стороны Керчи — 60.

Проезд по Крымскому мосту открыт только для легкового транспорта. Автобусы и грузовой транспорт отправляются по альтернативному маршруту и через паромную переправу, говорится в сообщении. Движение было открыто в ночь на 18 июля в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления из Тамани в Керчь.