Cadillac готовит серийный электрический кроссовер Optiq 2024

Три года назад Cadillac зарегистрировал торговую марку Optiq. Теперь пришло время использовать ее для выпуска серийной модели. Совершенно новый Cadillac Optiq — это полностью электрический кроссовер, который поступит в продажу в Китае во второй половине 2023 года и будет располагаться ниже модели Lyriq. Новый электрический кроссовер Cadillac Optiq получился немного больше, чем XT5 с ДВС.

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Согласно спецификации Минпром КНР, Optiq имеет длину 4822 мм, ширину 1912 мм и высоту 1642 мм с колесной базой 2954 мм. Это делает его на 174 мм короче Lyriq, но по размеру он аналогичен XT5 с ДВС при длине 4815 мм и колесной базе 2857 мм.

Внешний вид Optiq имеет много отсылок к Lyriq, но также включает в себя стилистические элементы линейки автомобилей Cadillac с ДВС. Аэродинамический силуэт сочетается с дверными ручками заподлицо и полностью закрытой решеткой радиатора. Спереди тонкие ДХО соединены с вертикально расположенными светодиодными фарами рядом с воздухозаборниками бампера.

Кроссовер получил скульптурный профиль, 20-дюймовые легкосплавные диски и глянцевую черную облицовку, сочетающуюся с передним и задним бамперами. Задняя часть кузова характеризуется широкой стойкой и большими светодиодными задними фонарями с дополнительными полосами по бокам заднего стекла.

В Китае Cadillac Optiq будет доступен с одним электродвигателем, имеющим две мощности. Первый вариант производит 201 л.с., а второй предлагает 241 л.с. Максимальная скорость Optiq ограничена 180 км/ч. Однако дополнительная информация о его показателях ускорения и дальности в настоящее время недоступна.

Руководители Cadillac подтвердили, что по крайней мере один из трех запланированных на этот год электромобилей будет производиться в нескольких местах.