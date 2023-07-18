В России стартовали продажи полноприводного Chery Tiggo 7 Pro Max

Компания Chery объявила о старте продаж в России полноприводного Tiggo 7 Pro Max. Кроссовер доступен для приобретения у официальных дилеров в комплектациях Elite (минимальная розничная цена составляет 3 199 900 рублей) и Ultimate (3 399 900 рублей).

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Tiggo 7 Pro Max AWD оснащен более мощным силовым агрегатом объемом 1,6 литра на 150 л.с. и 275 Нм в сочетании с "роботом" вместо вариатора. Бестеллер марки Chery в России также получил пакет ADAS (усовершенствованная система помощи водителю), телематическую систему и различные опции комфорта.

Версия AWD разработана брендом совместно с немецким концерном ZF Friedrichshafen AG. Она обладает интеллектуальным управлением: время отклика подключения находится в пределах 0,1 сек., а перераспределение крутящего момента до 50% в пользу задних колёс происходит с точностью ±10%.