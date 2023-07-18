Аксенов дал совет автомобилистам, которые едут по Крымскому мосту

Аксенов рекомендовал автомобилистам использовать реверсивное движение на Крымском мосту
Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал автомобилистам использовать реверсивное движение на Крымском мосту, сообщает РИА Новости.
«В нынешней ситуации, при рабочем движении на мосту, реверс будет быстрее. Легковой транспорт, как и ранее, через мост. Автобусы и грузовики — на паромы и через сухопутный коридор», — заявил Аксенов.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что это был теракт, совершенный украинскими надводными беспилотниками.
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