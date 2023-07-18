На рынок России вышел китайский конкурент Tesla Model 3

Автомобильные дилеры привезли на российский рынок китайские седаны NIO ET5 без пробега, выяснила «Газета.Ru». Лоты с предложениями таких машин опубликованы на электронных «досках» объявлений.

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Так, компания из Владивостока просит за новый NIO ET5 4,3 млн руб. Дилер из Новосибирска оценил седан в 5,5 млн рублей. В Красногорске продавец поставил ценник за автомобиль — 5,8 млн руб. В Москве машина доступна за 6,2 млн руб.

Седан ET5 формально считается конкурентом Tesla Model 3, но по габаритам китайская машина крупнее: длина — 4790 мм (+ 96 мм), ширина — 1960 мм (+ 110 мм), высота — 1499 мм (+ 56 мм). Колесная база — 2888 мм (+13 мм).

Электромобиль получил узкие светодиодные фары, покатую крышу, рельефный капот и тормозные суппорта красного цвета. В салоне установлены цифровая приборная панель, спортивные кресла и большой дисплей мультимедийной системы, копирующий аналогичный гаджет в Tesla.

Машина приводится в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 490 сил. Время разгона от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/час.