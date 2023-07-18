«Волгабас» отзывает свои автобусы в Петербурге

Группа компаний «Волгабас» устроила отзывную кампанию своих автобусов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении производителя автобусов, которое поступило «Газете.Ru».

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«Совместно с Комитетом транспорта Санкт-Петербурга была отозвана последняя партия газовых автобусов с целью тщательной проверки всех систем», — рассказали в компании.

Причиной отзывной кампании стал возникший летом этого года ряд инцидентов и аварий сразу у нескольких производителей пассажирского транспорта в Петербурге, в том числе нескольких единиц техники Volgabus, заявили в компании. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

В «Волгабасе» подчеркнули, что инциденты, связанные с возгоранием автобусов Volgabus в Петербурге летом этого года, произошли во время сервисной обкатки (тестирования после ремонта) или перегона техники на ремонтные работы. Отмечается, что работающие на линии автобусы не пострадали, а инцидентов и аварий с ними зафиксировано не было.