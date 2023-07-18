Самый мощный Mercedes-AMG GLC получил гибридную установку

Кроссовер Mercedes-Benz GLC получил две мощные версии от AMG. Представлены две модификации: Mercedes-AMG GLC с индексом 43 с «мягкогибридной» установкой на 421 лошадиную силу и топовый GLC 63 S E Performance, бензоэлектрическая установка которого выдает 680 сил. Старт продаж пока не анонсирован, цены тоже еще не объявили. Единственное, что известно — AMG-версии GLC будут доступны в особом исполнении Еdition 1 с черно-желтым декором.

© Mercedes-Benz

Начнем с менее мощного Mercedes-AMG GLC 43. В движение его приводит турбомотор с электрической системой наддува, а помогает ему стартер-генератором. Заявленная мощность — 421 лошадиная сила и 500 Нм крутящего момента, а электрический довесок позволяет кратковременно увеличить отдачу на 14 сил. Такой GLC предложат с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода — тяга распределена между осями в соотношении 31:69 в пользу задних колес.

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С места до 100 километров в час Mercedes-AMG GLC 43 разгоняется за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance по всем параметрам его превосходит. Это полноценный гибрид с бензиновым турбодвигателем на 476 лошадиных сил и 204-сильным электромотором, установленным на задней оси, который питает 6,1-киловаттная батарея. Суммарно агрегаты развивают 680 лошадиных сил и обеспечивают кроссоверу разгон до «сотни» за 3,5 секунды. Тяга распределена между осями в соотношении 50:50, но гибридный привод позволяет передать до 100 процентов тяги к задним колесам.

Максимальная скорость такого кроссовера — 265 километров в час. На чистом электричестве он способен проехать около 12 километров.

Что же касается оборудования, то для обеих AMG-версий GLC доступны адаптивные амортизаторы и «подруливающие» задние колеса, а GLC 63 S E Performance дополнительно получит активные стабилизаторы. Опционально будут предложены тормоза с шестипоршневыми суппортами.