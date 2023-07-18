Skoda раскрыла дизайн новых Scala и Kamiq

Если Skoda Scala не может похвастать большими цифрами продаж несмотря на то, что может привлечь тех, кому немного не хватает на Volkswagen Golf, то Kamiq по итогам 2022 года стал второй самой продаваемой моделью чешского бренда в мире. Разумеется, за это сказать спасибо следует китайскому рынку, где модель выпускается совместно с SAIC. Но, как бы то ни было, обе модели важны для бренда, поэтому тянуть дальше с их обновлением было нельзя - обеим в этом году исполняется по четыре года.