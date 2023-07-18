Skoda раскрыла дизайн новых Scala и Kamiq

Skoda анонсировала премьеру новых Scala и Kamiq тизерами, раскрыв дизайн моделей
Компания Skoda опубликовала тизеры ещё двух новинок, которые будут представлены 1 августа: рестайлинговые хэтчбек Scala и "паркетник" Kamiq.
Если Skoda Scala не может похвастать большими цифрами продаж несмотря на то, что может привлечь тех, кому немного не хватает на Volkswagen Golf, то Kamiq по итогам 2022 года стал второй самой продаваемой моделью чешского бренда в мире. Разумеется, за это сказать спасибо следует китайскому рынку, где модель выпускается совместно с SAIC. Но, как бы то ни было, обе модели важны для бренда, поэтому тянуть дальше с их обновлением было нельзя - обеим в этом году исполняется по четыре года.
Рестайлинг предусматривает более узкие фары, другую пластику бамперов, новую линейку колёсных дисков, чуть изменённый рисунок фонарей и современные фирменные шрифт и шильд с "птичкой".
Ожидать каких-либо кардинальных перемен внутри стоит вряд ли. Скорее всего, произойдёт пересмотр состава комплектаций, и цифровая приборная панель, скажем, будет доступна уже со средних версий исполнения. Обновят начинку мультимедиа, расширят список электронных ассистентов.
В моторной гамме тоже вряд ли стоит рассчитывать на глобальные перестановки. Сейчас, например, "Камик" доступен в Европе с бензиновыми турбомоторами объёмом 1,0 и 1,5 литра мощностью 95 - 150 л.с., а также со 115-сильным турбодизелем 1,6 литра.
Грядущей осенью состоится ещё две премьеры знаковых для Skoda моделей: Kodiaq, технические характеристики которого уже известны, и Superb.