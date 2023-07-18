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Китайская Geely вложит $10 миллиардов в Малайзию

Китайский автопроизводитель Geely вложит десять миллиардов долларов в развитие главного центра автомобилестроения. Он находится в Малайзии, пишет SPEEDME.RU.

Geely инвестирует $10 миллиардов в центр автомобилестроения в Малайзии
© РИА Новости

Премьер-министр Анвар Ибрагим заявил, что план ему передали в письме от Geely, которая владеет 49,9% малайзийского автопроизводителя Proton. Инвестиции в Танджунг Малим создадут тысячи рабочих мест.

По словам представителя Geely, компания привержена работе с малайзийскими партнерами для развития района. Цифры инвестиций раскроют в ближайшее время.