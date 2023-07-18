Lada Niva Travel поднялась в цене в некоторых комплектациях

«АвтоВАЗ» решил изменить комплектации внедорожника Lada Niva Travel и поднять цены. Об этом сообщает «Лада.Онлайн».

Из прайс-листа исключили версию Classic Plus, которая появилась еще осенью прошлого года. У модели были 15-дюймовые колесные диски и рейлинги. Зато их можно встретить в другом варианте – Comfort. Стоимость данного автомобиля составляет 1 143 900 рублей. Он оснащен подогревом передних кресел и кондиционером.

Цена базовой версии Lada Niva Travel под названием Classic осталась прежней — 1 042 900 рублей.

Варианты Luxe и [BLACK] стали дороже на 5 тысяч рублей. За них просят 1 259 900 и 1 227 900 рублей соответственно. Повышение цены обусловлено тем, что в составе комплектаций появилась усиленная тонировка задней полусферы.

Компания решила изменить гамму цветов кузова. Вместо ранее доступных семи оттенков сейчас для модели предлагается только три. Так, окрасить Lada Niva Travel сейчас можно только в белый, черный или темно-зеленый оттенки. Это обусловлено отсутствием лакокрасочных материалов.