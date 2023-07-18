Залповый ливень затопил дороги в Москве

В Москве затопило автомобильные дороги после сильного ливня. Видео с затопленной проезжей частью на Новом Арбате опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

© Артем Геодакян/ТАСС

В ролике видно, что водитель отечественной легковушки вышел из автомобиля и толкал ее вручную. Отмечается, что из-за воды у мотора произошел гидроудар.

Дождь, гроза, град и сильный ветер ожидаются в Москве до 11 часов утра 19 июля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Движение в городе оценивается в 4 балла, в центре столицы вечером ожидается 7 баллов.