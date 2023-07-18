Объявлена цена мощного Chery Arrizo 8 с мотором от Exeed VX

Представленный в России седан Chery Arrizo 8 обзавелся мощной версией в Китае. На рынке КНР стартуют продажи седана Arrizo 8 с 2,0-литровым двигателем мощностью 254 лошадиные силы — он знаком по моделям Exeed VX и Chery Tiggo 8 Pro Max. Это самая мощная версия Arrizo 8 в Китае, и там ее оценили в 129,9 тысячи юаней (примерно 1,6 миллиона рублей). В России эта модель тоже представлена, но с мотором объемом 1,6 литра, который развивает 186 сил.

© Motor.ru / Chery Arrizo 8

Arrizo 8 – флагманский седан Chery D-класса, которой лишь немного уступает по длине Toyota Camry. В России прием заказов на модель открыли в середине июня, на нашем рынке она стоит от 3 399 900 рублей. В Китае же цены сильно ниже: от 114 тысяч до 135 тысяч юаней (1,4-1,7 миллиона рублей) за модификацию с двигателем 1.6, и от 129,9-146,9 тысячи юаней (1,6-1,85 миллиона рублей) за вариант с мотором 2.0.

Chery

Chery

Chery

Как сообщает портал «Китайские автомобили», внешне седан с более мощным двигателем мощно отличить по черно-коричневой расцветке, в то время как Arrizo 8 с 1,6-литровым мотором предлагается в бело-синей или серой цветовой гамме. В остальном же модификации идентичны: в салоне единая панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами, сенсорный блок управлением климат-контролем и оригинальная атмосферная подсветкой с жирафами.