Продажи Dacia за полгода выросли на 24%

Как сообщает SPEEDME.RU, во вторник подразделение французского автопроизводителя сообщило о годовом росте продаж Dacia на 24,2% за первые полгода текущего года. Несмотря на это, компания столкнулась с проблемами в цепочке поставок, что привело к сокращению производства модели Dacia Sandero в Марокко на 20 000 автомобилей за этот период.

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Dacia, которая является доступным брендом в условиях экономической неопределенности, продала 345 432 автомобиля с января по июнь, что превышает результаты прошлого года на 67 547 единиц. Все четыре основные модели Dacia показали рост продаж, при этом гибридная модель Jogger выросла на 130%.