Оценена инициатива увеличить сроки ремонта по ОСАГО до 45 дней

Директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов прогнозирует увеличение доступности ремонта для добропорядочных клиентов в том случае, если сроки ремонта по ОСАГО увеличатся. Соответствующим мнением он поделился в беседе с «Известиями».

О том, что в России могут разрешить использование бывших в употреблении запчастей и увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней, сообщалось во вторник. Подчеркивалось, что подготовкой поправок занимаются в Совфеде.

По словам Харагезова, «никто не даст гарантию, что все 100% ремонтов уложатся в 45 дней». Он отметил, что ситуации, когда ремонт будет занимать больший срок, останутся.

Однако, как уточнил собеседник издания, «можно сказать однозначно, что количество осуществленных ремонтов в ОСАГО сильно вырастет». Изменится и доступность ремонта, указал директор департамента.