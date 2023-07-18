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Новый Haval H9 вышел на дорожные тесты. Он будет меньше H5

В апреле этого года стало известно, что Haval работает над новым поколением внедорожника H9 (P11). Он вышел на тесты, но информация от инсайдера спутала все карты.

Новый Haval H9 вышел на дорожные тесты
© www.ithome.com

К дизайну вопросов нет: он будет "квадратным", как у последних новинок Haval сегмента SUV. Пятая дверь будет открываться на правую сторону, о чём говорит вертикальная ручка, рядом с которой разместят запасное колесо.

Источник (сайт ithome.com), опубликовавший фото, сообщил, что новинка будет примерно на 20 см больше, чем B26, информация о котором появилась на днях. Размер колёсной базы "девятки" - 2850 мм. Рассекреченный B26 имеет множество имён, одно из которых Raptor. Так вот, длина "Раптора" составляет 4800 мм, а межступичное расстояние равно 2738 мм.

Таким образом, новый Haval H9 окажется крупнее актуальной версии, до сих пор продающейся в РФ, её длина - 4856 мм, база - 2800 мм.

И здесь стоит обратить внимание на интересный момент: новый H9 уступит в размерах другой модели бренда - Haval H5, длиной 5190 мм и колёсной базой 3140 мм.

Как будут в компании решать вопрос с позиционированием, пока не совсем понятно. Не исключено, что для нового Haval H9 (P11) подберут другое имя.

Возвращаясь к подробностям о новинке. Также стало известно, что у модели не будет 7-местной версии, оснащённой гибридной силовой установкой, которую, видимо, получит только 5-местный вариант.