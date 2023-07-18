Новый Haval H9 вышел на дорожные тесты

В апреле этого года стало известно, что Haval работает над новым поколением внедорожника H9 (P11). Он вышел на тесты, но информация от инсайдера спутала все карты.

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К дизайну вопросов нет: он будет "квадратным", как у последних новинок Haval сегмента SUV. Пятая дверь будет открываться на правую сторону, о чём говорит вертикальная ручка, рядом с которой разместят запасное колесо.

Источник (сайт ithome.com), опубликовавший фото, сообщил, что новинка будет примерно на 20 см больше, чем B26, информация о котором появилась на днях. Размер колёсной базы "девятки" - 2850 мм. Рассекреченный B26 имеет множество имён, одно из которых Raptor. Так вот, длина "Раптора" составляет 4800 мм, а межступичное расстояние равно 2738 мм.

Таким образом, новый Haval H9 окажется крупнее актуальной версии, до сих пор продающейся в РФ, её длина - 4856 мм, база - 2800 мм.

И здесь стоит обратить внимание на интересный момент: новый H9 уступит в размерах другой модели бренда - Haval H5, длиной 5190 мм и колёсной базой 3140 мм.

Как будут в компании решать вопрос с позиционированием, пока не совсем понятно. Не исключено, что для нового Haval H9 (P11) подберут другое имя.