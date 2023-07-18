Похититель «Газели» уснул за рулем

В Энгельсе мужчина попытался угнать "Газель", но уснул за рулем
В Энгельсе мужчина уснул в кабине автомобиля, при попытке его угнать. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
«В полицию поступило сообщение от гражданина, который рассказал, что неизвестный пытался угнать принадлежащую ему «Газель». Прибывшие на место преступления сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого и доставили в ОВД», — говорится в сообщении.
Мужчина рассказал, что проходил мимо машины и решил прокатиться. Он попытался соединить провода в автомобиле и запустить двигатель, но уснул, так как был нетрезв.
Заведено уголовное дело о завладении автомобилем без цели хищения. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.
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