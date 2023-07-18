Похититель «Газели» уснул за рулем

В Энгельсе мужчина уснул в кабине автомобиля, при попытке его угнать. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

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«В полицию поступило сообщение от гражданина, который рассказал, что неизвестный пытался угнать принадлежащую ему «Газель». Прибывшие на место преступления сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого и доставили в ОВД», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что проходил мимо машины и решил прокатиться. Он попытался соединить провода в автомобиле и запустить двигатель, но уснул, так как был нетрезв.