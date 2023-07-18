Ford Transit для Европы получил ряд технических обновок

Актуальный Ford Transit седьмого по европейской хронологии поколения дебютировал десять лет назад и в 2018 году пережил плановый рестайлинг, а теперь версия фургона для Европы получила ряд технических обновок.

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Ford Transit сегодня — это глобальная модель, его техническая начинка сильно варьируется в зависимости от места производства и рынка сбыта. В России, например, на заводе Соллерс в Елабуге до известных геополитический событий производился дорестайлинговый фургон. Осенью прошлого года СП Sollers Ford окончательно развалилось, а европейский Transit между тем продолжает жить своей жизнью. К 2024 году компания Ford подготовила для фургона ряд обновок по части софта и «железа».

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В Европе Ford Transit предлагается с передним, задним либо полным приводом, но только переднеприводные Транзиты могут быть оснащены автоматической коробкой передач, сейчас она 6-ступенчатая, а с 2024 года будет 8-ступенчатая. Новая коробка позволила слегка улучшить экономичность фургона, а максимально допустимая полная масса выросла на 700 кг до 4250 кг. Допустимая полная масса фургона с прицепом выросла сразу на 1750 кг до 6000 кг. Допустимая нагрузка на передний мост увеличилась с 1850 до 2000 кг.

Свой вклад в увеличение грузоподъёмности внесли также новые 16-дюймовые колёса с облегчёнными ступицами и новые тормоза — вместе они позволили уменьшить снаряженную массу фургона на 27 кг. Тормоза к тому же теперь проще в обслуживании, заменить их на всех четырёх колёсах можно всего за два часа.

В салоне европейского Транзита прежний 8-дюймовый мультимедийный экран уступил место более крупному 12-дюймовому, уже знакомому нам по американской версии модели. Более крупный экран «поглотил» блок микроклимата, что не очень удобно. Щиток приборов со стрелочными циферблатами заменён полностью электронным с 8-дюймовой центральной секцией. Существенно расширен доступный набор электронных ассистентов водителя, вплоть до адаптивного круиз-контроля с пробочным режимом.

Для водителей-экспедиторов, которые работают на Транзите в городе, и сотни раза на дню покидают кабину, чтобы отдать/забрать посылку, разработана вспомогательная электронная надстройка Delivery Assist, она доступна для фургонов с АКП и электрической версии: при включении режима «паркинг» (P) автоматически блокируются все двери кроме той, которой использует водитель, и включается «аварийка». Когда водитель возвращается в машину и нажимает на педаль тормоза, двигатель автоматически запускается, «аварийка» выключается. Таким образом, как уверяет Ford, можно сэкономить до 20 секунд на каждой доставке.

Вдобавок для обновлённого Транзита будет доступен высокоскоростной 5G-модем для быстрых обновлений софта и система телеметрии Upfit, позволяющая контролировать на экране мультимедийной системы работу нештатного оборудования, например температуру рефрижератора.

Изменения в силовой линейке не заявлены, сейчас европейский «углеводородный» Transit оснащается только 2,0-литровым трубодизелем EcoBlue мощностью от 105 до 185 л.с.