В Госдуме одобрили введение однодневных полисов ОСАГО

Россиянам могут разрешить покупать однодневные полисы ОСАГО. Такая возможность прописана в законопроекте, который в понедельник рекомендовал к рассмотрению комитет Госдумы по финансовому рынку. Второе чтение намечено на 20 июля. Если его одобрят, то россияне смогут оформлять очень короткие полисы обязательной «автогражданки» — от одного дня. Ожидается, что они будут стоить дороже, но окажутся полезны сразу нескольким категориям российских водителей.

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До сих пор минимальный обсуждаемый срок составлял один месяц, но в новых поправках его сократили до одного дня после переговоров страховщиков с депутатами. Коэффициент для таких договоров страховые компании смогут определять самостоятельно, считает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Цена, как ожидается, будет заметно выше, чем стоимость одного дня в годовом полисе.

Однако такая страховка для некоторых будет выгоднее. Оформить ее сможет любой автовладелец, но особым спросом полисы-«однодневки» будут пользоваться у россиян, которые время от времени используют машину в качестве такси.

«Обычным же гражданам вряд ли будет выгоден краткосрочный полис ОСАГО», — сказал глава РСА.

Сейчас россияне могут оформить договор ОСАГО на один год. Есть исключения: 20-дневный полис выдается, если на автомобиле нужно добраться от места покупки до ГИБДД, а договор на срок от пяти дней положен зарегистрированным за рубежом автомобилям, временно въезжающим на территорию России.