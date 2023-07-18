В Госдуме одобрили введение однодневных полисов ОСАГО
Россиянам могут разрешить покупать однодневные полисы ОСАГО. Такая возможность прописана в законопроекте, который в понедельник рекомендовал к рассмотрению комитет Госдумы по финансовому рынку. Второе чтение намечено на 20 июля. Если его одобрят, то россияне смогут оформлять очень короткие полисы обязательной «автогражданки» — от одного дня. Ожидается, что они будут стоить дороже, но окажутся полезны сразу нескольким категориям российских водителей.
До сих пор минимальный обсуждаемый срок составлял один месяц, но в новых поправках его сократили до одного дня после переговоров страховщиков с депутатами. Коэффициент для таких договоров страховые компании смогут определять самостоятельно, считает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Цена, как ожидается, будет заметно выше, чем стоимость одного дня в годовом полисе.
Однако такая страховка для некоторых будет выгоднее. Оформить ее сможет любой автовладелец, но особым спросом полисы-«однодневки» будут пользоваться у россиян, которые время от времени используют машину в качестве такси.
«Обычным же гражданам вряд ли будет выгоден краткосрочный полис ОСАГО», — сказал глава РСА.
Сейчас россияне могут оформить договор ОСАГО на один год. Есть исключения: 20-дневный полис выдается, если на автомобиле нужно добраться от места покупки до ГИБДД, а договор на срок от пяти дней положен зарегистрированным за рубежом автомобилям, временно въезжающим на территорию России.
При этом многие автомобилисты по разным причинам хотят иметь возможность оформить «автогражданку» на более короткий срок. Особенно это актуально для такси и каршеринга, хотя запросы поступали и от частных владельцев.