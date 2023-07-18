Ливень в Москве повредил 15 автомобилей и повалил 10 деревьев

В Москве в результате ливня 15 автомобилей получили повреждения, 10 деревьев оказались повалены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Менее чем за час в отдельных районах Москвы выпало свыше четверти месячной нормы осадков, больше всего — в центре, на севере и северо-востоке.
До 11 часов утра 19 июля в столичном МЧС рекомендуют водителям парковать автомобили вдали от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза (в дневные и вечерние часы — с градом), а также усиление юго-западного и западного ветра с порывами 17-20 м/с.
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