Автозапчасти в России подорожали после падения рубля

Стоимость автомобильных запасных частей поднялась на 5 процентов в июле. Об этом во вторник, 18 июля, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

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— В июне курс доллара устойчиво рос, особенно заметно в конце месяца, — сказала она.

Как отметила Овчинникова, именно это послужило причиной повышения цен на запчасти. При сравнении показателей за июнь, было выявлено, что рост цен составил около 5 процентов.

По словам директора, цены повысились не на все запчасти, но ряд моделей показал высокий рост. Так, воздушные фильтры и тормозные колодки Hyundai Solaris подорожали на 20 процентов. В свою очередь, тормозные диски для Kia Rio поднялись в цене почти на 9 процентов, пишет Газета.Ру.