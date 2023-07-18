Автозапчасти в России подорожали после падения рубля

Fit Service: В июле автозапчасти в России подорожали на 5 процентов после падения рубля
Стоимость автомобильных запасных частей поднялась на 5 процентов в июле. Об этом во вторник, 18 июля, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
— В июне курс доллара устойчиво рос, особенно заметно в конце месяца, — сказала она.
Как отметила Овчинникова, именно это послужило причиной повышения цен на запчасти. При сравнении показателей за июнь, было выявлено, что рост цен составил около 5 процентов.
По словам директора, цены повысились не на все запчасти, но ряд моделей показал высокий рост. Так, воздушные фильтры и тормозные колодки Hyundai Solaris подорожали на 20 процентов. В свою очередь, тормозные диски для Kia Rio поднялись в цене почти на 9 процентов, пишет Газета.Ру.
Накануне вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что с 1 августа цены на автомобили в России возрастут из-за повышения утилизационного сбора.
Также стало известно, что продажи трехлетних премиальных автомобилей в России выросли на 90,5 процента. Наибольшую популярность среди россиян обрели BMW X5, Lexus RX, BMW X7, BMW 5-й серии, Mercedes-Benz E-класса.