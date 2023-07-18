Названы последствия запрета на ввоз в Россию японских машин

Запрет со стороны Японии на поставки в Россию транспортных средств с двигателем более 1,9 литра приведет к повышению цен на запчасти для уже присутствующих в стране автомобилей. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению экспертов, импортерам придется провести переориентацию бизнеса. На фоне этого вырастут цены как на машины, так и на запчасти к ним.

Аналитики пояснили, что японские автомобили останутся на российском рынке, их будет завозить в рамках параллельного импорта. Вместе с тем, стоимость машин неизбежно возрастет.

Россия является крупнейшим в мире покупателем автомобилей из Японии, отметили специалисты. Соответственно, добавили они, решение о запрете на ввоз машин в РФ прежде всего ударит по Токио.