Tesla предложила заряжать электромобили от солнца

Компания Tesla разрешила пользователям систем солнечной энергии Powerwall заряжать электромобили. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам журналистов, функцию Drive on Sunshine начали тестировать в мае, в июле она стала доступна для всех потребителей в США и Канаде. Опция позволит владельцам системы Powerwall, которая собирает и хранит солнечную энергию, заряжать электромобили Tesla.

В материале говорится, что в момент, когда домашняя батарея Powerwall будет полностью заряжена, система может начать заряжать электромобили от энергии солнца. В корпорации отметили, что потребители смогут сэкономить на электроэнергии и снизить углеродный след.

Журналисты медиа отметили, что функцией могут воспользоваться далеко не все желающие. Для этого нужно иметь электрокар Tesla 2021 года выпуска или новее и систему Powerwall. Базовая стоимость комплекта Powerwall без установки составляет 9200 долларов, или около 835 тысяч рублей.