$90.69+0.27102.03+0.38

Stellantis выделит полупроводникам 11,2 млрд долларов до 2030 года

Stellantis инвестирует огромную сумму, чтобы обеспечить поставки различных чипов, необходимых для ее автомобилей. Stellantis собирается потратить 11,2 млрд долларов на полупроводники до 2030 года и считает, что, хотя текущая нехватка чипов уменьшилась, нехватка в будущем остается возможной.

Stellantis инвестирует 11,2 млрд долларов, чтобы обеспечить свои авто чипами
© PNZdrive

Автомобильный конгломерат тратит огромные суммы на обеспечение поставок различных чипов для своих автомобилей. К ним относятся полевые МОП-транзисторы на основе карбида кремния, жизненно важные для целого ряда электромобилей, блоки микроконтроллеров (MCU), основной компонент вычислительных зон для электрической архитектуры фирмы STLA Brain, и система-на-чипе (SoC), где требуется производительность для информационно-развлекательных функций автомобиля и функций автономной помощи при вождении.

Чтобы снизить риски дефицита в будущем, Stellantis подписала соглашения с Infineon Technologies, NXP Semiconductors и Qualcomm. Компания также создает базу данных по полупроводникам, известную как «Зеленый список», чтобы уменьшить разнообразие микросхем и в случае нехватки микросхем в будущем, чтобы Stellantis могла контролировать распределение. Помимо закупки микросхем у сторонних производителей, Stellantis работает с SiliconAuto и AiMotive над разработкой собственных полупроводников.

В беседе с Auto News человек, курирующий закупки полупроводников для Stellantis, Йоахим Кахманн, сказал, что риск нехватки микросхем «резко возрастет» в ближайшие годы из-за растущего набора функций программного обеспечения для автомобилей. Он добавил, что рост напряженности в отношениях с Китаем является важным фактором, который следует учитывать, но сказал, что ограничение Китая на экспорт галлия и германия, используемых в полупроводниках, должно быть управляемым.

PNZdrive