Япония нарастила экспорт автомобилей в РФ на фоне санкций

Япония за первые 6 месяцев 2023 года нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина страны.

Между тем в июне этого года Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 60,3% по сравнению с таким же месяцем 2022 года. В то же время в первой половине 2023 года Япония на 26% сократила экспорт в РФ автобусов и грузовиков и на 52,7% сократила поставки запчастей и комплектующих для автомобилей. В прошлом месяце эти два показателя также снизились — на 20,5% и 37,3% соответственно.