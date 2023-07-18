1,5 миллиона автомобилей Nissan отправят в сервис из-за дефектов

Компания Nissan отзывает 1,4 миллиона автомобилей в США, Европе и Азии из-за дефектов. В сервисные центры отправят несколько моделей японской марки, которые подвержены разнообразным неисправностям. Более подробная информация о конкретных дефектах появится позднее.

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В списке отзываемых моделей фигурируют Note, Kicks, Serena, а также электрический Leaf, которые выпустили на американский, европейский и азиатский рынки. Среди возможных дефектов называют внезапное ускорение при выключенном круиз-контроле, гаснущие фары, а также остановка двигателя из-за короткого замыкания.

Более подробную информацию по годам выпуска и количеству автомобилей представители Nissan смогут предоставить, когда в странах объявят отзывные кампании. В настоящее время несчастных случаев, произошедших из-за перечисленных дефектов, не зафиксировано.