1,5 миллиона автомобилей Nissan отправят в сервис из-за дефектов
Компания Nissan отзывает 1,4 миллиона автомобилей в США, Европе и Азии из-за дефектов. В сервисные центры отправят несколько моделей японской марки, которые подвержены разнообразным неисправностям. Более подробная информация о конкретных дефектах появится позднее.
В списке отзываемых моделей фигурируют Note, Kicks, Serena, а также электрический Leaf, которые выпустили на американский, европейский и азиатский рынки. Среди возможных дефектов называют внезапное ускорение при выключенном круиз-контроле, гаснущие фары, а также остановка двигателя из-за короткого замыкания.
Более подробную информацию по годам выпуска и количеству автомобилей представители Nissan смогут предоставить, когда в странах объявят отзывные кампании. В настоящее время несчастных случаев, произошедших из-за перечисленных дефектов, не зафиксировано.
В конце июня Subaru согласовала отзыв трех тысяч кроссоверов Forester в России. У автомобилей обнаружили проблему с системой кондиционирования.