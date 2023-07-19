Кроссовер Voyah Free получил русифицированную мультимедиа

Премиальный бренд электромобилей Voyah объявил о появлении русифицированного меню мультимедиа в инновационных электрокроссоверах Voyah Free EVR, что позволит владельцам электрокаров получить еще большее удовольствие от эксплуатации. Модель с новым софтом стала доступна для покупки во всех официальных дилерских центрах Voyah в России с июля 2023 года. Также обновить программное обеспечение мультимедийного комплекса, русифицировав меню, могут и текущие владельцы люксовых электромобилей. Для этого нужно связаться с дилером и записаться на обновление.

© Пресс-служба Voyah

После обновления софт мультимедиа будет адаптирован для использования в России: команды, иконки меню, уведомления и описания станут русскоязычными.

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Станет удобнее найти в меню информацию об уровне заряда батареи и запасе хода, а также изменить настройки электромобиля, включая режимы вождения и управления функционалом, отвечающим за опции комфорта и безопасности.

Описание и характеристики каждой из систем - от интеллектуального круиз-контроля и ассистента удержания в полосе следования до функций предупреждения столкновений и автоматической парковки - теперь доступны на русском языке. Благодаря нововведению интуитивно понятный интерфейс стал еще более удобным. Управление подогревом кресел и режимами массажа, а также органами управления света электромобиля, атмосферной подсветкой интерьера и многими другими функциями стало комфортнее.

В движение премиальный полноприводный кроссовер с увеличенным запасом хода Voyah Free EVR приводится двумя электродвигателями с пиковой мощностью 693 л.с., крутящим моментом в 1040 Нм, обеспечивая невероятную динамику автомобилю - разгон до 100 км/ч достигается за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Ожидаемый суммарный запас хода составит 674 км автономного пробега по циклу WLTP.

На первоначальном этапе обновление мультимедиа доступно для владельцев премиального электрокроссовера Voyah Free EVR с увеличенным запасом хода. В ближайшее время новая прошивка на русском языке также появится для всех моделей премиального бренда Voyah, официально поставляемых в Россию. Кроме того, в настоящий момент идет работа над процессом интеграции русифицированных развлекательных сервисов и навигационной системы.