Работу Керченской паромной переправы возобновили

Паромы используются для переправки грузовых автомобилей и рейсовых пассажирских автобусов на полуостров и обратно, в то время как легковые автомобили в настоящее время следуют через Крымский мост. Как сообщает Минтранс Крыма, к 21:00 по московскому времени во вторник очередь легковых автомобилей в направлении Крыма сократилась с 812 до 687, в то время как в Керчи пробок не наблюдается.