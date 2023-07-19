Работу Керченской паромной переправы возобновили

Работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Краснодарский край и Республику Крым, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым, пишет ТАСС.
Вечером во вторник паромное сообщение было приостановлено до утра среды. Однако, согласно распространенному сообщению, с 05:40 19 июля движение паромов на Керченской переправе осуществляется в штатном режиме.
Паромы используются для переправки грузовых автомобилей и рейсовых пассажирских автобусов на полуостров и обратно, в то время как легковые автомобили в настоящее время следуют через Крымский мост. Как сообщает Минтранс Крыма, к 21:00 по московскому времени во вторник очередь легковых автомобилей в направлении Крыма сократилась с 812 до 687, в то время как в Керчи пробок не наблюдается.