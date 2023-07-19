Great Wall показал салон минивэна Wey Alpine

Great Wall показал салон роскошного минивэна Wey Alpine
Автомобили под брендом Wey в России официально не продаются, поэтому напомним, что эта отдельная марка, созданная Great Wall, ориентирована на молодёжь и имеет амбиции премиума. Весной был показан Wey Alpine - модель в нехарактерном для Группы Great Wall сегменте MPV. Салон тогда не раскрыли, что сделано сейчас.
Wey Alpine получил раздельные кресла второго ряда. У них есть базовый десятиточечный массаж, вентиляция и обогрев. Места для ног благодаря направляющим продольной регулировки длиной 1845 мм более чем достаточно - почти 1,2 метра. Места на галёрке, разумеется, поменьше, но всё же здесь более чем комфортно: высота подушки сиденья составляет 450 мм, пространство для ног - 962 мм, над головой - 887 мм, в районе локтей - 1593 мм.
Сообщается, что у Wey Alpine сиденья могут быть сложены в уникальном для сегмента соотношением 4/6. Максимальный объём багажного отделения - 1725 литров.
Особо выделили наличие автономного холодильника объёмом 12,5 литров, который вмещает 14 баночек стандартного размера.
Из ранее опубликованных сертификатов известно, что длина Wey Alpine составляет 5045 мм, ширина - 1960 мм, высота - 1900 мм, размер колёсной базы - 3085 мм.
Минивэн будет предложен с подзаряжаемой гибридной трансмиссией с бензиновой турбочетвёркой на 156 л.с., электромотором и батареей ёмкостью около 38 кВт·ч, которая позволит проехать около 200 км в режиме без выхлопов.
Выход на рынок Wey Alpine может состояться до конца года. Предполагаемая цена - от 350-400 тысяч юаней. Новинка станет конкурентом Denza D9, Zeekr 009 (доступен к заказу в России), Hongqi HQ9.