Great Wall показал салон минивэна Wey Alpine

Автомобили под брендом Wey в России официально не продаются, поэтому напомним, что эта отдельная марка, созданная Great Wall, ориентирована на молодёжь и имеет амбиции премиума. Весной был показан Wey Alpine - модель в нехарактерном для Группы Great Wall сегменте MPV. Салон тогда не раскрыли, что сделано сейчас.

© www.autohome.com.cn

Wey Alpine получил раздельные кресла второго ряда. У них есть базовый десятиточечный массаж, вентиляция и обогрев. Места для ног благодаря направляющим продольной регулировки длиной 1845 мм более чем достаточно - почти 1,2 метра. Места на галёрке, разумеется, поменьше, но всё же здесь более чем комфортно: высота подушки сиденья составляет 450 мм, пространство для ног - 962 мм, над головой - 887 мм, в районе локтей - 1593 мм.

Сообщается, что у Wey Alpine сиденья могут быть сложены в уникальном для сегмента соотношением 4/6. Максимальный объём багажного отделения - 1725 литров.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn

Особо выделили наличие автономного холодильника объёмом 12,5 литров, который вмещает 14 баночек стандартного размера.

Из ранее опубликованных сертификатов известно, что длина Wey Alpine составляет 5045 мм, ширина - 1960 мм, высота - 1900 мм, размер колёсной базы - 3085 мм.

Минивэн будет предложен с подзаряжаемой гибридной трансмиссией с бензиновой турбочетвёркой на 156 л.с., электромотором и батареей ёмкостью около 38 кВт·ч, которая позволит проехать около 200 км в режиме без выхлопов.