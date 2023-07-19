Армения резко нарастила экспорт автомобилей в Россию

В январе прошлого года Армения импортировала из США автомобилей чуть меньше чем на 3 млн долларов, год спустя объемы выросли почти в десять раз. А в апреле 2023-го страна ввезла американских автомобилей уже на 34 млн долларов, сообщает Financial Times. Но нужно учитывать то, что часть машин в Армении же и остаются, как оставались и раньше. Плюс есть релоцированные россияне, которые на этих машинах ездят по Армении.

© Александр Демьянчук/ТАСС

Если пересчитать рекордные 34 млн долларов в машины поштучно, получается цифра совсем незначительная, указывает владелец проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев :

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«Средняя цена машины, которая везется с пробегом из Америки, можем грубо взять, — 34 тысячи долларов. Это если мы говорим про свежие машины, а не металлолом, который сейчас не возят. Получается тысяча автомобилей. Что такое тысяча автомобилей? Даже если мы опустим [цену] до 25 тысяч долларов, хотя сложно себе это представить, это 1,5 тысячи машин, из которых как минимум половина остаются в Армении, а половина уезжают в Россию».

США запретили экспорт в Россию почти всех своих легковых автомобилей — как подержанных, так и новых. Если брать данные FT по объемам экспорта в Россию, получается, что на остальные 150 млн долларов россияне закупили в Армении машины из других стран. ЕС ввел запрет на экспорт машин стоимостью более 50 тысяч долларов. Автомобили ниже этой стоимости действительно перепродаются в Россию через Армению, и это не нарушает санкций. А еще через Армению в Россию шли машины из Китая и Эмиратов. Они и сейчас идут, но уже совсем другими объемами. Армения как перевалочный пункт была интересна россиянам при курсе 70 рублей за доллар, а также когда в России практически не было новых китайцев. То есть в прошлом году.

Сейчас бизнес по поставкам машин в Россию через Армению чувствует себя гораздо хуже, рассказал Business FM директор компании First Auto, которая именно этим бизнесом и занимается, Грант Саркисян . Вторичных санкций в Армении уже никто не боится, потому что их, с одной стороны, уже применили, а с другой — уже научились обходить, говорит он:

«Все банки, которые занимаются SWIFT-переводами за машины, которые едут из Америки в Армению, закрыли эти операции. Остался один банк, по-моему. Людям не дают работать. Большие компании делают это через третьих лиц, через частные фирмы. Все-таки есть какие-то обходные варианты, люди по-любому работают, просто затрат становится больше, цена себестоимости поднимается».