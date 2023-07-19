Большой кроссовер GAC GS8 вышел на российский рынок

Китайская компания GAC Motor представила на российском рынке большой кроссовер GS8 второго поколения. Новинка будет доступна в четырех комплектациях по цене от 3,5 млн до 4,1 млн рублей, сообщается на сайте производителя.

В Китае GAC GS8 второго поколения продается с 2021 года. Длина автомобиля составляет 4980 мм при колесной базе 2920 мм, в России предлагается семиместная версия с тремя рядами сидений. Кроссовер оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 248 л.с. в связке с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода.

В базовой комплектации GAC GS8 получил 19-дюймовые диски, трехзонный климат-контроль, мультимедиа-систему с экраном диагональю 10,1 дюйма, камеру заднего вида, сиденья с электроприводом и обогревом. В максимальную комплектацию входят увеличенный экран мультимедиа (14,6 дюйма), аудиосистема Alpine с 10 динамиками, панорамный люк с электроприводом, система камер кругового обзора, ряд систем помощи при вождении и прочие опции.

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