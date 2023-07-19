Стали известны комплектации и цены на новый GAC GS8 для России

В начале месяца стало известно, что в Россию привезли крупную партию GAC GS8 второго поколения, добравшегося до нас с большим опозданием - в Китае модель продают с осени 2021 года. Спустя почти две недели официальное представительство огласило комплектации и цены на кроссовер.

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На родине GAC GS8 второго поколения продаётся с 252-сильной турбочетвёркой объёмом 2,0 литра. В России ожидаемо мотор дефорсировали до 248 л.с. Крутящий момент остался без изменений - 400 Нм. В паре с двигателем работает 8-диапазонная классическая АКПП, исполнение полного привода выполнено по прежней схеме - на муфте BorgWarner, но теперь её скорость работы выросла на четверть.

GAC GS8 получил для нашего рынка четыре комплектации. Цена кроссовера в базовом исполнении GL - 3 499 000 рублей. В составе заявлены шесть эйрбегов, трёхзонный климат-контроль, электропривод и обогрев передних сидений, бесключевой доступ, круиз-контроль, крышка багажника с электроприводом, мультимедиа с экраном 10,1 дюйма, камера заднего вида, колёса на 19 дюймов.

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На 300 тысяч рублей дороже обойдётся GAC GS8 в комплектации GT, в которой модель также оснащена адаптивными фарами, подогревом руля и сидений второго ряда, панорамной крышей, штатным видеорегистратором, системой камер кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, расширенной эмбиент подсветкой. Экран мультимедиа увеличен до 14,6 дюйма, установлены колёса на 20 дюймов.