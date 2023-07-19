В Россию привезли топ-версию кроссовера IM LS7 от SAIC

Один из дилеров привез в Россию электрический кроссовер IM LS7 от SAIC. Как выяснила "Российская газета", за машину 2023 года без пробега просят 8 900 000 рублей.

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Длина модели - 5049 мм, ширина - 2002 мм, высота - 1731 мм. А колесная база - 3060 мм.

В основе автомобилей марки IM лежит отдельная платформа: спереди двухрычажка, сзади многорычажка, уже в базе есть пневматическая подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами.

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Внутри - очень необычное лобовое стекло с электрохромной верхней секцией, штурвал вместо традиционного руля, вытянутый мультимедийный экран и замысловатые на вид дверные карты.

Выставленный на продажу электромобиль - это топ-версия с двухмоторным полным приводом и тяговым аккумулятором емкостью 100 кВт ч. На передней оси установлен двигатель мощностью 238 л.с., задний выдает 340 л.с., их суммарная отдача - 578 л.с. и 725 Нм. Кроссовер может разогнаться до "сотни" за 4,5 с, максимальная скорость - 200 км/ч. Заявленный запас хода - 600 км.