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АвтоВАЗ может остановить производство Lada Vesta из-за дефицита комплектующих

Производство автомобилей Lada Vesta может быть остановлено из-за дефицита комплектующих. По данным инсайдерского паблика Avtograd News, ситуация с наличием комплектующих на заводе в Тольятти ухудшается.

Производство Lada Vesta могут остановить из-за дефицита комплектующих
© Южный автомобиль

По информации Avtograd News, на днях в головном офисе АвтоВАЗа прошло совещание руководства автоконцерна. Основным вопросом для обсуждения стала возможная остановка производства обновленных автомобилей Lada Vesta. Какое решение приняло руководство АвтоВАЗа пока неизвестно.

Сейчас завод в Тольятти выпускает большое количество некомплектных автомобилей Lada Vesta. На площадках завода скопились сотни автомобилей, которые ожидают поставки комплектующих и дальнейшей досборки.

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