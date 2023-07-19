Производство Lada Vesta могут остановить из-за дефицита комплектующих

АвтоВАЗ может остановить производство Lada Vesta из-за дефицита комплектующих
Производство автомобилей Lada Vesta может быть остановлено из-за дефицита комплектующих. По данным инсайдерского паблика Avtograd News, ситуация с наличием комплектующих на заводе в Тольятти ухудшается.
По информации Avtograd News, на днях в головном офисе АвтоВАЗа прошло совещание руководства автоконцерна. Основным вопросом для обсуждения стала возможная остановка производства обновленных автомобилей Lada Vesta. Какое решение приняло руководство АвтоВАЗа пока неизвестно.
Сейчас завод в Тольятти выпускает большое количество некомплектных автомобилей Lada Vesta. На площадках завода скопились сотни автомобилей, которые ожидают поставки комплектующих и дальнейшей досборки.