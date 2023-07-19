Сотни некомплектных моделей Kia простаивают на заводе «Автотор»

Завод «Автотор» пригласил журналистов на пресс-тур, чтобы показать перезапущенное производство. Однако во время визита представители пресс также заметили сотни некомпектных кроссоверов Kia Seltos и Kia Soul, которые простаивают на площадках завода. Об этом сообщило издание Wroom.

© Wroom

До 2022 года автомобили Kia Seltos и Kia Soul выпускали в Калининграде по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Поставки комплектующих на предприятие прекратились еще весной 2022 года, но «Автотор» продолжил сборку автомобилей из имеющихся запасов запчастей.Также были разовые поставки комплектующих.

Одноко не все детали были поставлены вовремя, поэтому на «Автоторе» были организованы стоянки с некомплектными автомобилями. У машин отсутствуют некоторые электронные элементы, панели приборов и мультимедийные системы. В некоторых автомобилях отсутствуют элементы отделки салона.