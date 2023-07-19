Москвичей призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды

В связи с продолжающимся дождем в Москве, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы призывает водителей быть внимательными на дорогах. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как уточнили в ЦОДД, в Москве второй день идет дождь, в связи с чем водителям следует соблюдать скоростной режим и быть внимательными. В настоящее время на Третьем транспортном кольце в районе Лефортовского тоннеля, ТТК в районе Рижской эстакады и Ленинградском шоссе в районе моста Победы сложно проехать.

Водителям рекомендуется не отвлекаться на телефоны за рулем и парковать машины только на надежных конструкциях. Для неотложных поездок лучше выбирать городской транспорт вместо автомобилей.