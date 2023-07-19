Нефтяные компании выступили против электрокаров

Как сообщает издание SPEEDME.RU, нефтяная компания Mobil Oil выступила против электромобилей. Видеоролик на Youtube, телевизионные рекламные ролики, а также газетные объявления и рекламные щиты пестрят лозунгами против электрокаров.

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В видеоролике от бренда показаны люди, окруженные и связанные электрическими кабелями, сковывающими движения. По словам компании, жизнь слишком связана и запрограммирована электрическими приборами и технологиями.