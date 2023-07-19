Нефтяные компании выступили против электрокаров
Как сообщает издание SPEEDME.RU, нефтяная компания Mobil Oil выступила против электромобилей. Видеоролик на Youtube, телевизионные рекламные ролики, а также газетные объявления и рекламные щиты пестрят лозунгами против электрокаров.
В видеоролике от бренда показаны люди, окруженные и связанные электрическими кабелями, сковывающими движения. По словам компании, жизнь слишком связана и запрограммирована электрическими приборами и технологиями.
Сами электрокары напрямую не упоминаются, сказано лишь пару слов о новом синтетическом масле Mobil. Однако, очевидно, что кабели символизируют провода электрических машин, ведь их функционирование напрямую от них зависит. Это может быть только началом кампании против электромобилей, запущенной нефтяными гигантами.