Эксперты оценили решение Японии ограничить экспорт машин в Россию

Россия являлась для нее одним из самых больших рынков сбыта, особенно автомобилей с пробегом свыше 5-10 лет, которые в Японии считаются неликвидными. В РФ запрет на импорт таких авто может незначительно повлиять на рынок только Дальнего Востока, так как там наиболее лояльная к японскому автопрому аудитория. При этом от возможных ограничений выиграют китайские автопроизводители, которые изначально были нацелены занять освободившуюся после ухода японских брендов нишу на российском авторынке", - отмечает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.