Эксперты оценили решение Японии ограничить экспорт машин в Россию

Запрет Японии на экспорт машин в РФ отразится на авторынке самой Японии
Накануне стало известно, что Япония хочет запретить поставлять в Россию некоторые машины, речь идет о новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Также соседняя страна собирается полностью отказаться от экспорта в РФ электромобилей и гибридных автомобилей. Эксперты, опрошенные "Российской газетой", считают, что такими мерами Япония вредит в первую очередь себе.
"Прежде всего, запрет на импорт автомобилей с ДВС с объемом мотора выше 1,9 литра, гибридных авто и электрокаров негативно отразится на авторынке самой Японии, объем которого с начала 2023 года составил 960 713 единиц.
Россия являлась для нее одним из самых больших рынков сбыта, особенно автомобилей с пробегом свыше 5-10 лет, которые в Японии считаются неликвидными. В РФ запрет на импорт таких авто может незначительно повлиять на рынок только Дальнего Востока, так как там наиболее лояльная к японскому автопрому аудитория. При этом от возможных ограничений выиграют китайские автопроизводители, которые изначально были нацелены занять освободившуюся после ухода японских брендов нишу на российском авторынке", - отмечает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.
Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов добавляет, что запрет коснется Toyota Land Cruiser, Camry и Alphard.
"Несмотря на то, что за январь-март текущего года в Россию официально не поставили ни одного нового автомобиля из Японии, импорт авто с пробегом за этот период увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%, составив более 60 тысяч автомобилей.
Запрет на импорт машин с объемом двигателя более 1,9 литров отразится на российском авторынке, особенно на рынке Дальнего Востока, где наибольший спрос именно на японские автомобили. При этом такие авто можно будет ввозить на территорию РФ при помощи параллельного импорта, но это увеличит их конечную стоимость для покупателя, которая является основным критерием при покупке авто, особенно в сегменте подержанных и гибридных автомобилей", - рассказывает специалист.