ГАЗ вновь попытается запатентовать логотип «Чайки»

Горьковский автомобильный завод повторно подал заявку на патент эмблемы «Чайки». Заявка на регистрацию товарного знака в виде схематичного изображения птицы, напоминающего эмблему советской «Чайки», появилась в базе Роспатента. Это уже вторая попытка ГАЗа запатентовать такой знак — в первый раз Роспатент посчитал, что он слишком похож на эмблему пермского дилера, и это привело к судебному разбирательству.

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Первая попытка запатентовать товарный знак была предпринята еще два года назад. Однако летом 2022-го Роспатент отказал ГАЗу в регистрации по причине того, то картинка была слишком похожа на эмблему пермского дилера Verra Group, который еще в 2019 году зарегистрировал свой охраняемый товарный знак. ГАЗ решил оспорить это решение в суде. Тогда же сообщалось, что предприятие владеет самим товарным знаком «Чайка» в категории транспортных средств и в категории игрушек, а эмблему оформляет дополнительно в качестве товарного знака.

Теперь же Горьковский автозавод повторно патентует эмблему. Патент соответствует классам 12 и 28 международной классификации товаров и услуг: это позволяет производителю использовать эмблему на различных транспортных средствах и их деталях, а также игрушках, включая машинки, масштабные модели. Иными словами, патент нужен ГАЗу для выпуска сувенирной продукции.