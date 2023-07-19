Mazda CX-50 2024 года заметно подорожал

В США представлена обновленная версия кроссовера Mazda CX-50 2024. Обновления затронули подвеску и комплектации модели. Доступной ранее версии CX-50 2.5 S за 28 тыс. долларов более нет. Базовая версия CX-50 2.5 S Select 2024 уже за 31,7 тыс. долларов. Сообщает «ixbt.com».

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Оснащение стало лучше, но повлекло за собой заметное повышение цен. Базовая версия уже имеет в оснащении двухзонный климат-контроль, отделанный кожей, руль и ручку КПП, медиасистему с экраном диагональю 10,25 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Обогрев зеркал заднего вида, который идет вместе с обогревом зоны покоя стеклоочистителей, присутствует, начиная со второй комплектации CX-50 2.5 S Preferred, по цене 33 тыс. долларов. Топовая версия кроссовера Turbo Premium Plus, – 44,7 тыс. долларов.