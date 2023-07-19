РСА: ОСАГО не работает на объездном маршруте в Крым по новым территориям

Страховщики заявили о неработающем ОСАГО на объезде моста в Крым по новым территориям
Действие полисов ОСАГО не распространяется на новые российские территории до 1 января 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Российском союзе страховщиков (РСА) в ответ на соответствующий запрос.
«Российский союз автостраховщиков разъясняет, что по закону законодательство об ОСАГО на новых территориях не применяется до 1 января 2024 года. В настоящее время ведется подготовка к запуску обязательной «автогражданки» на новых территориях. До вступления в силу законодательства об ОСАГО на новых территориях никакие нормы закона об ОСАГО на них распространяться не могут», — сообщили в РСА.
Автовладельцы, проживающие и использующие автомобили на новых территориях, не обязаны приобретать полисы ОСАГО, такая обязанность возникает только при въезде на иные территории России. Кроме того, ДТП, произошедшие на новой территории, не являются страховым случаем по ОСАГО, поэтому выплаты по ним не будет.
Как уточнили в «Страховом Доме ВСК», начиная с 1 января будущего года все проживающие на территории Луганской и Донецкой народных республик автовладельцы будут обязаны заключить договор ОСАГО.
Ранее после происшествия на Крымском мосту в МВД РФ представили альтернативный сухопутный маршрут в Крым, который проходит через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой.