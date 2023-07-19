РСА: ОСАГО не работает на объездном маршруте в Крым по новым территориям

«Российский союз автостраховщиков разъясняет, что по закону законодательство об ОСАГО на новых территориях не применяется до 1 января 2024 года. В настоящее время ведется подготовка к запуску обязательной «автогражданки» на новых территориях. До вступления в силу законодательства об ОСАГО на новых территориях никакие нормы закона об ОСАГО на них распространяться не могут», — сообщили в РСА.