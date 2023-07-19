Mitsubishi возрождает хэтчбек Colt для Европы

Впервые Mitsubishi поставила табличку Colt на свой автомобиль в далеких 1960-х годах, но с тех пор она вышла из употребления, за исключением Тайваня. Ситуация изменилась с появлением совершенно нового хэтчбека Mitsubishi Colt для Европы.

Хорошо, «совершенно новый» здесь может быть преувеличением, потому что это Renault Clio с новым брендом. Все говорит о том, что японская марка экономила и усилия, и затраты на ее создание. Решетка радиатора и отделка переднего бампера новые, как и значки, но это все. Внутри обивка и ступица рулевого колеса другие, а остальное осталось прежним.