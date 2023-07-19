«АвтоВАЗ» может выйти на рынок Эфиопии

Посол Эфиопии рассказал, что страна ожидает инвестиции "АвтоВАЗа"
Эфиопия будет рада развивать сотрудничество с «АвтоВАЗом», в том числе содействовать инвестициям в республику. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол страны в РФ Чам Угала Урят.
«Было бы замечательно, если бы это случилось. Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в бизнес в Эфиопии. Поэтому если это произойдет и представители компании АвтоВАЗ поедут в Эфиопию, то мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их», — сказал Урят.
По словам посла, если российские автомобили начнут поставлять в Эфиопию, России будет проще попасть и на рынки соседних стран.
В конце мая 2023 года стало известно, что российские автоконцерны изучают возможность размещения предприятий по сборке автомобилей в Эфиопии. «АвтоВАЗ» в ответ на запрос журналистов не стал подтверждать конкретных планов по Эфиопии. При этом «Группа ГАЗ» планирует выход на африканский рынок с 2019 года, среди потенциальных стран для экспорта ранее называли Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану.