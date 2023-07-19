«АвтоВАЗ» может выйти на рынок Эфиопии

«Было бы замечательно, если бы это случилось. Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в бизнес в Эфиопии. Поэтому если это произойдет и представители компании АвтоВАЗ поедут в Эфиопию, то мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их», — сказал Урят.