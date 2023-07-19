Воздушное такси успешно испытали в Британии

Воздушное такси успешно завершило первый беспилотный полет в Британии
Летающее такси впервые совершило рейс без пилота в Великобритании. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил производитель Vertical Aerospace.
Полет прошел на территории аэропорта Котсуолд на юго-западе Англии. Управляли летательным аппаратом дистанционно. Во время испытаний аэротакси VX4 развило скорость около 70 километров в час.
Такси оснащено системой вертикального взлета и посадки. Работает транспортное средство на электродвигателях, которые заряжаются от солнечных батарей. Агентство отмечает, что испытания «стали новым шагом» для Vertical Aerospace. Во время прошлых тестов, которые состоялись в сентябре 2022 года, модель VX4 совершала лишь управляемый взлет.
Напомним, что Vertical Aerospace разрабатывает свое беспилотное такси в сотрудничестве с британской корпорацией Rolls-Royce. Компания заявляла, что уже имеет заявки на покупку порядка 1,4 тысяч такси.